Calciomercato Lazio, la Fiorentina fa sul serio per l’attaccante biancoceleste

La viola vuole Caicedo, pronta un’offerta da 5 milioni di euro per convincere Lotito

La Lazio deve valutare l’offerta della Fiorentina, la viola per Caicedo mette sul piatto 5 milioni di euro, cifra non ritenuta congrua da Lotito. Pradè punta sul centravanti biancoceleste, l’offerta potrebbe esser aumentata, l’obiettivo è rinforzare l’attacco, convincere il patron biancoceleste non sarà in ogni caso impresa facile. Caicedo verso l’addio, si punta su Muriqi? Un rischio, l’attaccante arrivato in estate non convince, pensare di affrontare il resto del campionato senza Caicedo ed un vero vice Immobile è certamente decisione ad alto rischio.