Calcio, campionati europei: in Premier Leicester e Manchester City a valanga su Liverpool e Tottenham. Barcellona, Atletico e Real spadroneggiano in Liga.

Premier League: il Manchester City allunga sullo United

I Red Devils non vanno oltre il pari al The Hawthorns contro il West Brom penultimo. I padroni di casa vanno subito in vantaggio al 2’ con Diagne ma B. Fernandes pareggia i conti a fine primo tempo. Il Manchester City capolista ringrazia e vola a +7 grazie alla dura lezione inflitta al Tottenham di Mou. La formazione dello Special One viene sconfitta dagli uomini di Pep per 3-0: sblocca Rodri su rigore poi la doppietta di Gundogan chiudi i conti con una doppietta.

Il Liverpool perde per la terza volta di fila in Premier. I Reds crollano a Leicester 3-1: sono quarti, a -13 dal City capolista e +1 su Chelsea e West Ham quinti. Nel giro di sei minuti, tra il 79′ e l’85’, i padroni di casa ribaltano l’iniziale vantaggio siglato da Salah segnando tre volte (78’ Maddison, 81’ Vardy, 85’ Barnes).

Liga: classifica invariata, vincono le prime 3 in classifica

Tutto facile per il Real Madrid contro il Valencia, dominato dagli uomini di Zidane, che si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Benzema e Kroos.

Atletico Madrid sempre più padrone della Liga. Al Nuevo Los Carmenes finisce 2-1 per la squadra di Diego Simeone: Llorente e Correa siglano il successo contro il Granada.

Settimo successo consecutivo in Liga per il Barcellona che vince ancora battendo l’Alaves 5-1. Le doppiette di Trincao e Messi stendono la formazione di Abelardo.

Bundesliga e Ligue 1

In Francia mezzo passo falso della capolista Lilla che pareggia 0-0 in casa col Brest. Il PSG vince 2-1 con il Nizza e si porta a -1. Non ne approfitta il Lione, sconfitto dal Montpellier 1-2.

In Germania, le inseguitrici del Bayern Monaco, fresco vincitore del mondiale per club, vincono entrambe. Il Lipsia batte 2-1 l’Augusta e il Francoforte supera 2-0 il Colonia. Il Borussia Dortmund, in crisi di risultati, pareggia 2-2 con l’Hoffenheim.