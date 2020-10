Calcio, Dal Pino: “Spero che il Governa capisca l’importanza del Calcio”

Il presidente della Lega A, Dal Pino, ha parlato in relazione del calcio italiano in questo particolare momento storico.

Ecco le parole del presidente della Lega di A, prima di un evento organizzato dall’AIRC: “Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come industria al di là di ogni superficiale demagogia. Siamo molto preoccupati, siamo vicini al collasso e temo che l’economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive poste in essere. Ringrazio innanzitutto il Presidente della Repubblica per la vicinanza ad AIRC, che la Lega Serie A sostiene con l’operazione ‘Un gol per la ricerca’ dal 1997. Non esiste solo l’emergenza Covid, la presenza del Presidente Mattarella all’evento di AIRC è un segnale per il Paese che non deve dimenticare l’importanza di tutte le altre realtà che richiedono grande attenzione. La Lega Serie A ogni anno promuove l’attività di AIRC, così come siamo vicini a diverse altre entità che operano nel campo del sociale. Per ruolo, dimensione mediatica e diffusione sul territorio il calcio ha una responsabilità che va oltre lo sport e può e deve promuovere e aiutare diverse cause”