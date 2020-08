La Football Association ha introdotto la nuova regola che partirà dalla prossima stagione

Nuova regola nel calcio ”viziata” dal Covid-19 in Inghilterra. Nello specifico la Football Association ha introdotto una norma che vedrà punito con il cartellino giallo chi tossisce verso arbitro e avversari. Nel dettaglio verrà sansionato chi: “Da distanza ravvicinata, tossisce in faccia ad un avversario o ad un ufficiale di gara. Se il gesto non sarà abbastanza grave da meritare un espulsione, dovrà essere estratto il cartellino giallo per l’ammonizione del giocatore, autore di un comportamento antisportivo e che mostra una mancanza di rispetto per il gioco”.