Calcio e Coronavirus: a quando la ripresa?

Ricominciare, per evitare di affondare? Oppure fermarsi, cercando di ripartire al meglio e senza intoppi quando sarà possibile? Il calcio, travolto come tutti gli sport dall’emergenza Coronavirus, sta facendo i conti con un argomento spinoso, quanto inevitabile: quello del ritorno alle gare. I modelli che emergono, totalmente contrapposti l’uno all’altro, sono due.

Da una parte c’è quello belga e olandese. Jupiler Pro League ed Eredivisie (assieme a tutti i rispettivi campionati minori) hanno deciso di non ripartire. Le classifiche rimarranno quelle fissate al momento dello stop e determineranno l’accesso alle coppe europee e alle retrocessioni. Un meccanismo duro che, in maniera inevitabile, ha creato qualche malcontento: in primis l’Utrecht, arrivato a sorpresa contro il Feyenoord a guadagnarsi il diritto di disputare una finale di Coppa d’Olanda che non si terrà mai.

Dall’altra parte, poi, ci sono i campionati europei più ricchi: quelli che, con maggior forza, stanno provando ad organizzarsi per un ritorno alle gare che sia il più veloce e sicuro possibile. Il ruolo di capofila spetta senza dubbio alla Premier League. La volontà è quella di scendere in campo il 13 e 14 giugno, stanziando una cifra vicina ai 4 milioni di sterline per acquistare i tamponi (due per giocatore) a cui sottoporre tutti i tesserati delle 20 squadre partecipanti. Arsenal, Tottenham, West Ham e Brighton, nel frattempo, sono già tornate ad allenarsi.

Anche la Bundesliga spinge per la ripresa. Lo ha detto a chiare lettere il patron del Borussia Dortmund, Hans Joachim Watzke: “Se non giochiamo nei prossimi mesi l’intero campionato sarà prosciugato. E allora il calcio tedesco non sarà più nella forma che conoscevamo”. In ballo c’è il pagamento da parte della pay tv dell’ultima tranche di diritti televisivi: una situazione molto simile a quella italiana. La Lega di Serie A sta premendo affinché il Governo permetta la ripresa degli allenamenti collettivi per metà maggio: questo consentirebbe alle squadre di scendere in campo entro le successive quattro settimane, riuscendo così a completare la stagione in un mese e mezzo.

“Basta polemiche, lavoriamo di squadra” ha tuonato il presidente della Figc Gabriele Gravina, dettando la linea: la Federazione sta lavorando al miglioramento del Protocollo sanitario da presentare al Comitato tecnico-scientifico che aiuta l’esecutivo nella gestione dell’emergenza Covid-19. Spostandoci in Spagna, non ci sono ancora date certe per la ripresa della Liga: la prudenza la fa da padrona. Rafael Ramos, presidente dell’Associazione spagnola dei medici delle squadre di calcio, ha però affermato come il modello di ripresa adottato dall’Italia possa essere fonte d’ispirazione.

