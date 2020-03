Calcio e Coronavirus, c’è chi sfida il Covid-19 ed è tornato ad allenarsi!

Coronavirus, è caos. Il mondo del calcio…nel pallone

C’è chi ha deciso di ‘sfidare’ il temibile Covid-19 tornando in campo ad allenarsi. E’ il Wolfsburg. Il club tedesco stamattina ha ricominciato ad allenarsi. “Allo stato attuale la Bundesliga il prossimo 2 aprile deve ripartire – ha spiegato l’amministratore delegato Jörg Schmadtke come riporta gazzetta.it –. Anche se non ci appare realistico, dobbiamo prenderne atto e prepararci in tal senso”.

La Bundesliga, per il momento, è infatti sospesa fino al 2 aprile, ma è evidente a tutti che, già domani, la ripresa delle attività verrà posticipata. Intanto sui social scatta la polemica e volano le accuse: “Vi sembra responsabile quel che fate? Dovreste dare l’esempio”.