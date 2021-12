Calcio e satira dopo la 15ª giornata: Nel big match la Juve batte la Salernitana

Nell’incontro più importante della 15ª giornata la Juventus vince a Salerno, campo difficile secondo le parole di Allegri, e si candida per un posto al sole, plusvalenze permettendo. La Roma, in attesa del nuovo arrivo Godot, perde a Bologna e si conferma la migliore squadra che i tifosi giallorossi abbiano mai visto in vita loro. Sheva perde e convince i suoi tifosi che in serie A, se non hai i fuoriclasse, è inutile provare a giocare contro avversari inferiori come i rossoneri.

T.Motta cade ancora e la dirigenza gli allunga il contratto fino al 2034. Spalletti è l’amico che ogni allenatore vorrebbe avere perchè fa certi regali sotto il periodo natalizio che nemmeno il Governo Italiano farebbe agli industriali. Mazzarri sfiora la sconfitta in quel di Verona e dichiara che per un posto nel film “fuga dalla realtà” ci sono ancora 23 giornate per ottenere il ruolo da protagonista. Da giocare Torino-Empoli e Lazio-Udinese.

Riepilogo

Atalanta-Venezia (4-0)

Gasperini: Abbiamo vinto contro una squadra fortissima come il Venezia che potrebbe giocare benissimo in serie B, quindi sono soddiafatto dei miei. Ma che i veneti pensavano di trovare la Roma?

Zanetti: Questa volta non abbiamo giocato perchè, dopo i regali ricevuti dalla “Magica”, abbiamo deciso di restituire qualcosa ai più indigenti.

Fiorentina-Sampdoria (3-1)

IItaliano: lasciatemi allenare perche sono un Italiano, un Italiano vero. Scherzi a parte sono fiero della Sampdoria che ci ha fatto soffrire solo per 15′, poi come d’accordo con il presidente Ferrero (che se avesse vinto avrebbe dovuto pagare una cena a tutti i suoi giocatori) ci hanno dato via libera.

D’Aversa: Peccato perchè questa volta pensavo sul serio che il patron blucerchiato, in caso di vittoria, mi avrebbe regalato un’uscita al teatro con un’attrice famosa, mentre ora mi toccherà andare con Vanessa Incontrada e le amiche più strette del viperetta.

Verona-Cagliari (0-0)

Tudor: Da quando volo nei sondaggi di Pagnoncelli, ho deciso di non commentare più alcun risultato, almeno fino alle prossime elezioni.

Mazzarri: Siamo stati mitici (o mitichi) perchè da quando sono al Cagliari, finalmente ho visto una squadra che può perdere ogni domenica.

Salernitana-Juventus (0-2)

Colantuono: Credo negli esseri umani, citazione del cantante Mengoni.

Allegri: la vittoria sul difficile campo dei campani, in cui hanno vinto tutti ( o quasi), ci dà la consapevolezza che siamo sulla strada giusta per arrivare davanti all’Empoli.

Bologna-Roma (1-0)

Mihajlovic: Che pollo è il Mou, gli ho fatto i complimenti prima dell’incontro tanto che ha pensato sul serio di essere ancora lo Special kellogg’s ai 5 cereali.

Mourinho: Nella’attesa del nuovo arrivo Godot, abbiamo acquistato per gennaio Pippensen dalla Danimarca, Meicojon dalla Francia e Sticazzis dalla Grecia. Con questi innesti i miei tifosi piangeranno ancora per molti mesi. I nomi sono particolari, ma vi assicuro che faranno la differenza in campo, e nel caso non dovessero riuscirci, daremo loro il reddito di cittadinanza che prendono molti Senatori e Deputati in Italia, ovvero paghe da fame.

Inter-Spezia (2-0)

S. Inzaghi: Quando giochiamo contro le big del calibro del Venezia e dello Spezia, diamo sempre il meglio di noi stessi. Per il prossimo incontro con la Roma confido nel tecnico portoghese, sempre sul pezzo e mai fuori tema. Se il Mou dovesse schierare Bruno Conti, noi risponderemo con Beccalossi.

Genoa-Milan (0-3)

Shevchenko: Ma il Genoa pensava sul serio che con me in panchina potesse cambiare qualcosa? Ho firmato fino al 2024/25 per far credere ai tifosi che dietro c’è un progetto serio e lungimirante, ovvero richiamare Ballardini e scappare via subito!

Pioli: Sapevo che I grifoni fossero una squadra fortissima, ma quando ho scoperto che Sheva non aveva in campo Pato Aguilera, Eranio, Rotella, Torrente, Skuhravy ecc.ecc. mi sono tranquillizzato a tal punto che ho schierato Ibra, un giovane interessante di belle speranze.

Sassuolo-Napoli (2-2)

Dionisi: Se fosse vivo Squinzi sarebbe fiero di noi, e noi di lui e la sua famiglia. Niente satira oggi per il Sassuolo, ma solo tanti complimenti.

Spalletti: Ad un certo punto ho pensato di essere ad una puntata televisiva dove fanno gli scherzi alle persone, le quali ignare credono sul serio a quello che accade. Sono deluso perchè il Var mi ha tolto la gioia della sconfitta. Ci rifaremo contro il Borgo Rosso di Alberto Sordi sabato prossimo.

Da giocare

Torino-Empoli e Lazio-Udinese sono 4 squadre in lotta per la Coppa al cioccolato con la panna. In Europa si pensa ad un referendum per capire se sia il caso di introdurre una nuova competizione per le squadre che hanno solo debiti, quindi sono in grado di farne altri e sopratutto di mortificare il fisico dei calciatori, ormai costretti a giocare come se fossero dei robot.

Infine, per solidarietà verso l’Unione Europea, non si dirà più buona Champions, Europa o Conference league, ma semplicemente buona competizione giusto per far sentire tutte le squadre più incluse.