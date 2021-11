Calcio e satira, i Friedkin: “Abbiamo preso il Mou per vincere lo scudetto nel 2067”

Il Genoa perde l’occasione di portarsi a -21 dal duo Napoli-Milan e dice addio ai sogni del 10º scudetto. La Roma ha bisogno di Pruzzo.

L’articolo è basato su fatti realmente accaduti, ogni riferimento ed avvenimento a persone è puramente casuale. Il calcio è un industria seria che genera un fatturato importante (più debiti che ricavi), ma bisogna riderci su come fanno in Inghilterra a fine gara. Il pezzo non intende offendere la professionalità e la competenza delle società, degli allenatori e dei calciatori, ma solo far ridere e riflettere sulla sacralità del calcio in Italia, dove ogni cosa viene esasperata alla massima potenza anche quando non ce ne bisogno.

Atalanta

Il presidente Percassi tranquillizza i suoi tifosi e dice che a gennaio, per risolvere il problema del gol, ha già preso Garlini e Glenn Stomberg, due giovani di belle speranze.

Bologna

Il tecnico Mihajlovic a Draghi: “Sono di destra ma vorrei stare sempre sulla parte sinistra della classifica. Batteremo tutti entro il 2045”.

Cagliari

Mazzarri è fiducioso per un posto in Conference League: ” Ci stiamo lavorando su, la nostra fortuna sono tutti i miei giocatori infortunati prima di ogni partita. Ringrazio la sorte a me favorevole”.

Empoli

Andreazzoli dichiara di essere pronto per allenare in Lega pro, perchè in serie A non si diverte più a battere squadre di provincia come la Juventus.

Fiorentina

Vlahovic vuole il primo pareggio della squadra e per dispetto rifila 3 reti allo Spezia, che indignato dice addio alla Champions. L’ammutinamento del bomber è palese.

Genoa

Ballardini non si dà pace per aver mancato l’aggancio al duo di testa per il tanto agognato 10º scudetto, che manca dal 1924 d.c..

H. Verona

Il mister Tudor ai microfoni di Sky: ” Abbiamo ottenuto molti punti con le piccole, ora ci spetta il salto di qualità per battere anche compagini come Salernitana e Sassuolo nel girone di ritorno”.

Inter

Correa è ancora della Lazio e la doppietta gli servirà per poter essere ripreso dai biancocelesti. Inzaghi dice di temere più la furia di Lotito che il Milan e lo Sheriff Tiraspol.

Juventus

Allegri sbotta e convoca Bettega e Trapattoni per risolvere il momento magico della formazione; meglio i consigli dei vecchi Saggi che quelli di CR7.

Lazio

In casa Lazio c’è aria di maretta dopo il pareggio di Bergamo (alta e bassa) al 94′, tanto che Lotito sta pensando seriamente di sostituire Sarri con Castori.

Milan

Pioli è deluso perchè l’arbitro gli ha assegnato il rigore della vittoria quando Ibra era ancora in piedi; non ci sto perchè il Milan non vuole vincere cosi, ma non farò mai come Bielsa, che restituì subito il pareggio ai suoi avversari. Questi 3 punti sono fondamentali per la salvezza.

Napoli

31 punti, 10 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte, 23 reti fatte, 3 reti subite. Numeri in perfetta media con l’era Draghiana che vuole i conti sempre in ordine. Si dice vedi Napoli e poi resusciti.

Roma

Friedkin: “Abbiamo preso il Mou perchè sa comunicare meglio di tutti le sconfitte ai media e alle tv, quindi non rompete perchè arriveremo a -40 punti dalla prime entro febbraio. Ranieri costava troppo e non conosceva l’ambiente romano. Il portoghese ci sembrava il profilo giusto per rilanciare la Roma sul campo. Lo scudetto arriverà entro il 2067, a patto che al G20 salvino il pianeta dai cambiamenti climatici entro tale data”.

Salernitana

Scelta azzeccata quella di prendere Colantuono al posto di Castori, ci salveremo, o come direbbero a Roma, ci salva-Romolo.

Sampdoria

Il patron Ferrero: “Ma non era meglio restare solo nel cinema, ma chi me lo ha fatto fare? Meglio Monica Vitti di D’Aversa”.

Sassuolo

In silenzio stampa dopo aver battuto i bianconeri.

Spezia

T. Motta: ” La nostra è una squadra aromatica, nel senso che lascia sempre l’amaro in bocca per le grandi prestazioni che non fa, ma che vediamo fare ai nostri avversari”.

Torino

Juric è uno di noi e lo abbiamo preso per riscattare gli anni bui del passato; cosi dicono Cairo ed i tifosi incontrati dal tecnico nel pub a bere acqua e menta.

Udinese

Gotti non vuole sentire ragioni e convoca un summit con i Pozzo per acquistare Messi e Neymar, più vitto, alloggio, lavatura, stiratura, comprese 1000 lire (euro) al mese.

Venezia

Zanetti asserisce che nonostante il Mose la difesa faccia acqua da tutte le parti, forse sarà il caso di fare una manutenzione migliore, perchè rischiamo di essere raggiunti dai bianconeri di Allegri in classifica.