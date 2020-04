Le Isole Far Øer ripartono con il calcio

Le isole Faer Øer, piccolo stato autonomo appartenente al Regno di Danimarca collocato nell’oceano Atlantico Nord, saranno una delle prime federazioni Uefa a riprendere con il calcio giocato. La popolazione complessiva delle Faer Øer conta circa 50.000 abitanti, un numero modesto che ha facilitato la scelta riguardante la ripresa del calcio. Infatti nella nazione i contagiati di Covid-19 sono stati 185 con 0 deceduti.

Ripresa calcio: data e nuove regole

La stagione di calcio faroese ripartirà il 9 maggio con delle nuove normative da rispettare per i giocatori, gli arbitri e staff tecnico. Difatti sarà vietato sputare a terra durante i match o pulirisi il naso. Per dissetarsi, i calciatori, dovranno usare ciascuno la propria bottiglia, tutti dovranno lavarsi le mani prima e dopo la partita. Infine ogni squadra dovrà garantire due spogliatoi per ciascuna compagine per consentire la massima igiene e uno spazio sufficiente a tutti i componenti.