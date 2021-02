Mario Mandzukic si ferma in allenamento. Infortunio muscolare per il croato

Calcio, Milan: Mario Mandzukic salterà il derby di Milano per un problema muscolare

Stefano Pioli perde pezzi in vista del derby di domani. Dopo la ricaduta muscolare rimediata da Ismael Bennacer a Belgrado contro la Stella Rossa, si è fermato anche Mario Mandzukic. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante croato ha accusato un problema muscolare (al momento ignote natura ed entità), non si è allenato con il gruppo e dunque non potrà recuperare per la partita di domani.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha fatto il punto sugli infortunati: “Mandzukic ha avuto una lievissima lesione, già oggi lavorava. Mi auguro non sia un’assenza lunga, stava entrando in condizione”. Ha continuato poi parlando di Bennacer: “Per fortuna non ha avuto una ricaduta, il muscolo fatica a trovare l’elasticità, spero di ritrovarlo a breve”. Il centrocampista algerino verrà sostituito da Sandro Tonali come confermato dal tecnico rossonero: “Sono assolutamente convinto che ha un potenziale enorme ma è molto giovane, al primo anno a certi livelli. Sta crescendo bene, sarà un giocatore molto forte, ma sta dimostrando le proprie qualità. Anche se sei giovane devi reggere le aspettative, ma è sereno e motivato come i compagni”.

Calcio, Milan – Inter probabili formazioni

Focus Inter: Vidal ha lavorato con il gruppo e può considerarsi recuperato per il derby, ma potrebbe essere confermato Eriksen dal 1’. Per il resto nessuna sorpresa in vista. Piccolo affaticamento per Sensi.

Focus Milan: Sandro Tonali sostituirà Bennacer. In difesa Kjaer accanto a Romagnoli e Rebic è favorito su Leao a sinistra.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. ALL.: Pioli. A DISP.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Gabbia, Kalulu, Meité, Castillejo, Hauge, Krunic, Rebic. INDISPONIBILI: Bennacer, Brahim Diaz, Maldini, Mandzukic. SQUALIFICATI: -.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; R. Lukaku, L. Martinez. ALL.: Conte. A DISP.: Radu, Padelli, D’Ambrosio, Kolarov, Ranocchia, Darmian, Vecino, Vidal, Gagliardini, Young, Sanchez, Pinamonti. INDISPONIBILI: Sensi. SQUALIFICATI: -.