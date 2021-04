Calcio,Serie A: le parole di Danilo dopo Juve Napoli

Calcio, Danilo: “Giochiamo un buon calcio e bisogna proseguire su questa linea. Le grandi squadre sono quelle che hanno costanza”

Danilo, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la vittoria della Juventus contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni del difensore brasiliano ha fine gara con una vittoria importantissima per la Juventus.

LA GARA – «Sapevamo dell’importanza di questa partita. Qualche volta soffriamo, ma se soffriamo insieme e abbiamo convinzione in ciò che facciamo succede quello che è successo oggi: vinciamo. Giochiamo un buon calcio e bisogna proseguire su questa linea. Le grandi squadre sono quelle che hanno costanza. Questa stagione facciamo fatica a fare tanti risultati di fila. Ma noi che abbiamo più esperienza dobbiamo prendere per mano la squadra e avere l’atteggiamento fatto oggi».

Avete rimpianti per quei punti persi con le medio-piccole?– «Sì, sicuramente. Siamo i primi ad essere tristi di questo. Sappiamo che se avessimo fatto meglio in quelle partite saremmo lì a lottare per la vetta. Ma ora dobbiamo lottare per un posto in Champions, bisogna lottare settimana dopo settimana».

Le pagelle di Danilo

Come testimoniano i voti delle maggiori teste giornalistiche nazionali, la prova di Danilo Luiz da Silva (chiamato semplicemente Danilo) supera ampiamente la sufficienza: il difensore brasiliano è stato perfetto in fase d’impostazione e in fase offensiva, nessun problema in difesa.

Goal.com 6.5 – In giornata assolutamente sì, gli riesce quasi tutto. Ha grande gamba e, a suon di folate, accompagna i movimenti dell’attacco con lucidità e incisività.

Il Messaggero 6.5: Cross perfetto dopo 2 minuti per Ronaldo, difesa d’esperienza

Eurosport 6,5 – Molto bene a destra, come per tutta la stagione del resto. Una delle rare note positive della Juve quest’anno.

Corriere della Sera 6.5 – Dietro, ai confini della perfezione, anticipando tutti; davanti pianta una discesa da slalom speciale.

Tutto Mercato Web Juventus 7 – Pronti via, sgasa a destra ma CR7 s’inceppa. Uomo chiave nell’uscita bassa dei suoi, qualche sbavatura in fase difensiva nel secondo tempo.