Calcio, ufficializzate le cinque sostituzioni

Sarà possibile effettuare cinque sostituzioni

L’IFAB (International Football Association Board) ha ufficializzato la possibilità di attuare cinque sostituzioni. Dunque una possibilità in più per le squadre onde evitare infortuni visto le partite ravvicinate che si disputeranno una volta che i campionati verranno ripresi. Ci saranno tre momenti della partita in cui si potranno fare le sostituzioni per non andare a spezzettare troppo il gioco. Questo emendamento in ogni caso è da ritenersi temporaneo ed è stato diramato per salvaguardare le condizioni dei calciatori in questo particolare periodo.