Calciomercato Inter, dopo Maignan il Chelsea punta Onana | Pronta l’offerta

Manca sempre meno all’inizio del calciomercato estivo 2023 e molte squadre, in special modo quelle inglesi, si stanno preparando per chiudere quanto prima dei colpi di livello. Tra queste troviamo il Chelsea di Mauricio Pochettino, che dopo una pessima annata proverà a redimersi anche tramite un’altra costosa sessione di mercato.

Calciomercato Inter, offerta in arrivo dal Chelsea per Onana

Il calciomercato del Chelsea è al momento incentrato sull’acquisizione di un nuovo portiere e, secondo quanto riportato da Evening Standard, dopo aver offerto al Milan 90 milioni di euro per Mike Maignan senza aver trovato riscontri positivi, l’occhio è caduto sull’altra sponda di Milano, con il vicecampione d’Europa André Onana che sarebbe in cima alla lista dei desideri. Come noto già da tempo a questa parte i blues non esitano nell’investire corposamente nelle sessioni di mercato, con un’offerta alle casse nerazzurre che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.