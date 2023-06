Calciomercato Inter, Dzeko verso il Fenerbahce | Accordo vicinissimo

Fino a poco tempo fa il rinnovo di Edin Dzeko era dato più che scontato. Ad oggi, però, tutto sembra cambiato. L’Inter non ha intenzione di rinnovare il bosniaco alle attuali cifre, vista l’età, perciò si penserà a trovare una soluzione che vada bene per entrambi. Nelle ultime ore sembra si sia intensificato l’interesse del Fenerbahce, che vuole a tutti i costi il Cigno di Sarajevo, proponendogli un biennale da 6mln netti a stagione. L’agente è volato in Turchia per trovare l’accordo.

Inter, Dzeko potrebbe ritrovare Montella

Dopo l’addio all’Adana Demirspor, Vincenzo Montella, potrebbe rimanere in Turchia ad allenare il Fenerbahce, club che ha mostrato subito interesse per l’allenatore italiano. L’aereoplanino potrebbe ritrovarsi come punta centrale Edin Dzeko, che sta cercando di chiudere la trattativa tramite il suo agente.