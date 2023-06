Calciomercato Inter, è sfida a due per il centrocampista | I dettagli

Calciomercato Inter, Lotito attende i nerazzurri per Milinkovic-Savic

La Lazio ha nuovi problemi con l’indice di liquidità, motivo per cui il nome di Milinkovic-Savic torna forte in ottica mercato. Il centrocampista serbo è sempre più lontano dai biancoceleste, infatti, secondo il quotidiano romano, Il Messaggero: “Il nodo indice di liquidità non è sciolto ed è tutt’altro che secondario rispetto a quanto molti credano, pensando ai quasi 80milioni in entrata nel successivo bilancio. Potrebbero non bastare le fideiussioni bancarie e, al momento, Lotito vuole evitare una nuova immissione di denaro, extremaratio”. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per Milinkovic-Savic, con Lotito che attende una chiamata da parte dell’Inter.

Milinkovic-Savic, è corsa a due con la Juventus

Le sirene estere, soprattutto dalla Premier, presenti nei mesi scorsi sembrano essere sparite: nessuno dei due club fortemente interessati al calciatore, Arsenal e Newcastle, sembrano farsi avanti. La Lazio non ha ancora ricevuto l’offerta da 40 milioni tanto attesa. Tuttavia, l’Inter non sembra essere il solo club interessato: sulle tracce del calciatore ci sarebbe anche la Juventus. Infatti, il club bianconero sarebbe pronto ad offrire 25 milioni più possibili contropartite (Kulusevski, Arthur, e il già bianceleste Pellegrini). Si prospetta un duello a due per aggiudicarsi il forte centrocampista serbo durante questa sessione di mercato.