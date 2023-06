Calciomercato Inter, il futuro di Dzeko è un rebus | Il bosniaco può lasciare i nerazzurri

Dopo la delusione della finale di Champions League, è tempo di bilanci in casa Inter: i nerazzurri devono decidere del futuro non solo di Romelu Lukaku, ma anche di Edin Dzeko. Il contratto del bosniaco è in scadenza, ma la sua continuazione in maglia interista è tutt’altro che scontata.

Calciomercato Inter, i nerazzurri offrono un rinnovo ma Dzeko è scettico

Come riportato dal Corriere della Sera, l‘Inter vorrebbe trattenere per un altro anno il bosniaco, che però a 37 anni pretende uno stipendio da 5-6mln. I nerazzurri hanno proposto un contratto di durata annuale e stipendio da 3.5mln. Numeri che non soddisfano l’ex Roma, che potrebbe rifiutare e accettare la corte del Fenerbahçe.