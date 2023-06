Calciomercato Inter, Inzaghi incontro la società | Gli aggiornamenti

Calciomercato Inter, Inzaghi e la società programmano il futuro

Simone Inzaghi, dopo la finale di Champions, ha incontrato nel pomeriggio di oggi la società nerazzurra. Arrivo in sede intorno alle 16.30, l’allenatore nerazzurro è apparso rilassato e sorridente. Non è questo il giorno del rinnovo, ma quello della programmazione per la prossima stagione. Infatti, il tema principale dell’incontro sarà il mercato e la definizione degli obiettivi.

Inzaghi, testa alla prossima stagione

L’incontro di oggi farà capire al tecnico le ambizioni del club e il capitale che la società metterà a disposizione per rinforzare la squadra. La dirigenza nerazzurra cercherà di comprendere subito le mosse di mercato da compiere e di definire gli obiettivi. Il tema rinnovo, invece, non resta scollegato, e proprio l’incontro odierno potrebbe esserne propedeutico.