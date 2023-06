Calciomercato Inter, ipotesi di rinnovo “alla Giroud”

Brucia ancora tanto la sconfitta di misura subita dal Manchester City di Guardiola. L’Inter si è ritrovata ad un passo nel poter scrivere la storia ma purtroppo l’esito della finalissima di Istanbul non ha dato la giusta conclusione che tutti speravano. Eppure la squadra allenata da mister Inzaghi ci ha provato. In contrapposizione con tutto ciò che la stragrande maggioranza dei media credevano, i nerazzurri se la sono giocata, arrivando a mettere in più di un’occasione, in seria difficoltà la squadra inglese. Però non è bastato. Ma in fin dei conti cosa si può recriminare alla squadra del tecnico piacentino? Poco, anzi, forse niente. Ora sulla base di una stagione che comunque ha portato delle soddisfazioni, bisogna ripartire. E la parola d’ordine è consapevolezza. L’Inter dovrà ripetersi se non migliorarsi. Ha dimostrato che sa e può farlo. Mentre quindi la squadra metabolizza la sconfitta della finale di Champions, la dirigenza è già all’opera per dar seguito ai progetti futuri; partendo prorpio da un’eventuale rinnovo da proporre al bosniaco Edin Dzeko.

Calciomercato Inter, l’attaccante tentato dal Fenerbache

Non è scontato che il centravanti numero 9 nerazzurro resti ancora a Milano. Arrivato a parametro zero nel 2021 dalla Roma, Dzeko ora si ritrova a dover scegliere. Da una parte l’Inter potrebbe proporre un rinnovo non superiore ai 4 milioni, il che legherebbe il trentasettenne alla squadra per un altro anno; un po’ come Giroud col Milan, dall’altra c’è l’offerta del Fenerbache, squadra turca pronta ad aggiudicarselo mettendo sul piatto un biennale. L’ultima parola spetterà a lui ma intanto la società di mister Zhang riprende in mano il discorso Scamacca, centravanti romani in uscita dal West Ham pronto a girarlo in prestito. L’Inter si prepara per un calciomercato al dir poco movimentato.