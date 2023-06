Calciomercato Inter, nessuna sorpresa: un rinnovo in vista

L’Inter di Simone Inzaghi non ha compiuto l’impresa: sabato 10 giugno 2023 i nerazzurri sono stati sconfitti dal Manchester City per una rete di Rodri. Una partita equilibrata in cui la Beneamata non è riuscita a trovare la via della rete per alcuni errori dei suoi attaccanti.

Inter, Inzaghi verso il rinnovo fino al 2025

Nonostante la sconfitta, e un percorso in campionato altalenante, Simone Inzaghi sembrerebbe aver convinto l’Inter: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, per il tecnico ex Lazio sarebbe pronto un rinnovo di contratto fino al 2025. I nerazzurri offrirebbero un sostanzioso ritocco dell’ingaggio che porterebbe l’ex attaccante ad accettare. La Beneamata, dunque, dopo la conquista di Coppa Italia e Supercoppa Italiana sarebbero intenzionati a dare fiducia ad Inzaghi, il quale dovrà riportare lo scudetto all’Inter.