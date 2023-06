Calciomercato Inter, occhi in Belgio: Marotta studia il gioiellino classe 1997

Tra i molteplici elementi che si muovono attorno alla cerchia di calciomercato dell’Inter fuoriesce un nuovo nome dalla Bundesliga, l’esterno offensivo dell’Herta BSC Dodi Lukébakio Ngandoli, classe 1997 che secondo Sky Sport sarebbe finito nel taccuino di Giuseppe Marotta, solito a pescare nei campionati esteri.

Calciomercato Inter, il percorso di Lukébakio

Il belga di cittadinanza congolese cresciuto nell’Anderlecht trova fortuna in Germania, prima al Fortuna Dusseldorf poi all’Herta BSC, club col quale ha realizzato 12 gol e 5 assist nella passata stagione. Nel giro della nazionale belga da fine 2020 con 7 presenze totali e autore di una tripletta al Bayern Monaco nel 2018 , Lukébakio avrebbe anche attirato l’interesse di Bologna e Torino. Per La Gazzetta dello Sport l’alternativa di Marotta può essere Gianluca Scamacca del West Ham, anche se fortemente accostato alla Roma. In parallelo a queste situazioni ci sono quelle di Lukaku e Dzeko che potrebbero influenzarne la scelta.