Calciomercato Inter, Onana verso il Chelsea | E intanto Handanovic tratta il rinnovo

André Onana, continua ad essere nel mirino del nuovo Chelsea di Pochetino, in cui c’è anche in ballo il futuro di Lukaku. Sky Sport ha infatti richiamato l’attenzione dei Blues verso l’ex Ajax, mentre Samir Handanovic potrebbe rinnovare per un’altra stagione e restare a Milano come secondo.

Calciomercato Inter, il Chelsea prepara l’offerta per Onana

Per il ruolo di titolare però l’Inter continua a studiare diverse alternative anche se in prima fila c’è sempre Vicario, che piace però anche a Roma e Bayern Monaco. Ausilio e Marotta però cederebbero però il portiere camerunense solo di fronte una grande offerta da parte del club inglese, magari inserendo il cartellino di Koulibaly.