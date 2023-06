Inter, Inzaghi vuole l’attaccante: Marotta al lavoro per trovare la soluzione

In vista della prossima stagione Simone Inzaghi vorrebbe a tutti i costi in rosa un attaccante: Marotta cerca di accontentare il tecnico

L’Inter di Simone Inzaghi non ha compiuto l’impresa: sabato 10 giugno 2023 i nerazzurri sono stati sconfitti dal Manchester City per una rete di Rodri. Una partita equilibrata in cui la Beneamata non è riuscita a trovare la via della rete per alcuni errori dei suoi attaccanti. Proprio il centravanti è il tema che tiene banco in casa nerazzurra.

Inter, Inzaghi vuole la conferma di Lukaku

Simone Inzaghi, infatti, vuole a tutti costi la conferma di un attaccante: nonostante la delusione della finale di Champions, l’allenatore dell’Inter, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vorrebbe trattenere a Milano Romelu Lukaku, il quale la scorsa estate è stato preferito dal tecnico ex Lazio a Paulo Dybala. Giuseppe Marotta, dunque, è al lavoro per accontentare il proprio allenatore e per cercare di rinforzare la rosa rispetto alla stagione appena terminata.