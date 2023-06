Calciomercato Juventus, cercasi esterno: c’è un rinnovo a sorpresa?

La Juventus, dopo un’annata molto difficile sia sul campo che fuori, starebbe provando a programmare il futuro. In vista della prossima stagione i bianconeri starebbero cercando un esterno, ma a sorpresa, visto l’infortunio di Mattia De Sciglio, potrebbe rinnovare un calciatore che sarebbe potuto andare via a parametro zero.

Juventus, Cuadrado verso il rinnovo

In virtù dell’infortunio di Mattia De Sciglio, dunque, i piani della Juventus sul mercato sarebbero cambiati: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Juan Cuadrado, che sarebbe dovuto andare via a parametro zero, potrebbe rinnovare con un ingaggio inferiore rispetto ai 5 milioni di euro percepiti attualmente. I bianconeri, quindi, potrebbero puntare ancora per una stagione sulla freccia colombiana che vorrà rilanciarsi dopo una stagione complicata a livello personale oltre che di squadra.