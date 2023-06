Calciomercato Juventus, contatti con il club londinese: ballano 5 milioni

Dopo la mancata qualificazione alla Champions, il Tottenham ha fatto capire di non voler spendere troppo per il riscatto di Dejan Kulusevski ed oltre i 30mln di euro complessivi non si andrà. A Torino sono davanti a un bivio. Accettare o no? Il tutto sapendo che l’ex Parma, alla corte di Allegri, non si è trovato così bene.

Juventus, il Tottenham chiede lo sconto per Kulusevski

Il Tottenham vuole spendere circa 20mln di euro per firmare Dejan Kulusevski con un accordo permanente dalla Juventus . L’opzione di acquisto era 35mln di euro, ma gli Spurs non l’hanno attivata. I bianconeri chiedono almeno 30mln di euro per vendere lo svedese. Colloqui in corso.