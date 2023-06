Calciomercato Juventus, contatti con il Genoa per un giovane talento: ecco di chi si tratta

Allegri valuta il possibile colpo in prospettiva

La Juventus continua nel suo percorso di ringiovanimento della rosa andando alla ricerca di giovani talenti in giro per l’Italia. Stavolta, nel mirino dei bianconeri c’è finito un campione del mondo U20, Alan Matturro. L’uruguaiano ha disputato un ottimo mondiale con la propria nazionale e si è messo in mostra soprattutto nella finale contro gli azzurrini di Nunziata. Il difensore ha attirato su di sé gli occhi di alcuni grandi club d’Europa.

Asse calda Torino-Genova

La Juventus è intenzionata ad anticipare la concorrenza ed impossessarsi del talento classe 2004. Nel summit di mercato che verrà fatto nei prossimi giorni tra la dirigenza bianconera e Massimiliano Allegri verrà sicuramente valutato il profilo del giovane calciatore.