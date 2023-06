Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano l’esterno della Roma | C’è il contatto

La Juventus torna a bussare in casa giallorossa. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttosport, non c’è quindi solo il Sassuolo su Filippo Missori, terzino destro della Roma che i giallorossi vorrebbero inserire nella trattativa legata a Frattesi insieme a Tahirovic e Volpato.

Calciomercato Juventus, Missori verso i bianconeri

Il calciatore della Roma piace parecchio ai bianconeri che lo vorrebbero prima per metterlo in seconda squadra per inserirlo poi stabilmente nella squadra di Allegri. Il ds Cherubini avrebbe giò incontrato Marco Busiello, procuratore del giocatore.