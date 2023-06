Calciomercato Juventus, il terzino ha detto sì: trattativa in stato avanzato

La Juventus vuole ripartire e ha voglia di farlo con giocatori giovani ma che conoscono già bene il campionato di Serie A. Nelle ultime ore sarebbe arrivato un accordo verbale con cui Fabiano Parisi avrebbe accettato di lasciare Empoli per trasferirsi a Torino. Il terzino della squadra toscana è uno dei più promettenti del panorama italiano e avrebbe deciso di andare alla Juve indipendentemente da ciò che succederà con la sanzione UEFA.

La contropartita per convincere l’Empoli

Secondo Tuttosport, i bianconeri avrebbero in mente di inserire il cartellino di Matias Soulé in prestito per convincere l’Empoli a far partire l’ex Avellino. La trattativa è appena iniziata ma la Vecchia Signora sembra essere passato in vantaggio sulle contendenti rivali.