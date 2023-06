Calciomercato Juventus, il top player pronto a rinnovare su indicazione di Allegri

Il tema rinnovi contrattuali è sempre molto attuale in casa Juventus: i bianconeri non intendono fare follie, anche se per alcuni giocatori il prolungamento contrattuale è stato espressamente richiesto dal tecnico Allegri, come ad esempio Alex Sandro e Szczesny.

Calciomercato Juventus, anche Cuadrado potrebbe rinnovare a breve

Come riportato da Repubblica, si moltiplicano le voci che vedono sempre più probabile un rinnovo contrattuale per Juan Cuadrado. Il colombiano e la Juventus si sono molto avvicinati in questi ultimi mesi e adesso le parti potrebbero accordarsi, con il giocatore pronto a dimezzarsi il suo attuale stipendio da 4 milioni pur di restare a Torino un altro anno.