Calciomercato Juventus, restyling anche nell’asset societario

La Juventus del domani sarà diversa. Avrà obbligatoriamente il compito di riscattare una stagione totalmente deludente che l’ha vista posizionarsi settima in classifica. Conference League centrata ma con tutto il dovuto rispetto per tale competizione, la vecchia signora è abituata a palcoscenici ben più prestigiosi. Più competitivi. Più blasonati. E sarà proprio questo l’obiettivo per la prossima stagione. Tornare lì. Tornare a calpestare il manto erboso degli stadi più caldi d’Europa. Non sarà facile, questo è vero, ma d’altronde scelte anche piuttosto importanti dovranno essere fatte. Scelte non solo a livello di rosa ma anche nell’assetto societario, tecnico e dirigenziale.

Calciomercato Juventus, i tre che potrebbero lasciare

Con Massimiliano Allegri che in questi giorni si ritrova a decidere sul suo futuro; ricordiamo l’offerta mostruosa arrivata dall’Al Nassr, squadra araba, che sul piatto ha messo 45 milioni per aggiudicarsi il tecnico livornese; stando alle ultime notizie dovrebbero fare le valigie anche Paolo Bianco, Maurizio Trombetta e Simone Padoin. I tre collaboratori tecnici infatti, avrebbero avuto delle proposte da altre società; o come vice allenatori oppure sempre come collaboratori tecnici. Difficile immaginarli ancora in bianconero nella prossima stagione. Certo invece il secco “no” di Barzagli nell’entrare nello staff tecnico juventino. Attualmente quindi, in attesa di sapere se Allegri lascerà anche lui per ritrovare Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, l’unico nome dato come entrante sembrerebbe essere quello di Igor Tudor, attuale tecnico dell’Olympique Marsiglia ed ex calciatore bianconero. Ma anche qui, tutto dipenderà dalla scelta dell’allenatore livornese.