Calciomercato Lazio, l’Arabia vuole Immobile: anche il biancoceleste nel mirino dei sauditi

L’Arabia continua a pressare giocatori importanti del panorama europeo e italiano. Dopo l’interesse per Dybala, i sauditi si sono spostati dall’altra parte della città vedendo in un attaccante biancoceleste la prossima preda da agguantare. Si tratta di Ciro Immobile che ha avuto una stagione tutt’altro che esaltante per colpa di infortuni e vicende extra-campo che non gli hanno consentito di aiutare i compagni.

Il club arabo in forcing sull’attaccante

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la squadra che starebbe cercando Immobile sarebbe l’Al-Ahly. Il club saudita ha appena chiuso i colpi Mahrez e Sergio Ramos e vorrebbe tentare un altro grande colpo. Per il momento resta un’idea senza ancora nessuna offerta ufficiale ma l’attaccante italiano per il momento vorrebbe restare a Roma.