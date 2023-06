Calciomercato Juventus, la Lazio chiede lo sconto: il terzino rimane a Roma?

La Juventus potrebbe cedere il terzino sinistro: la Lazio chiede lo sconto per acquistarlo

La Juventus, dopo un’annata molto difficile sia sul campo che fuori, starebbe provando a programmare il futuro. In vista della prossima stagione i bianconeri starebbero valutando sia alcuni acquisti sia delle cessioni.

Juventus, telenovela Pellegrini: sarà Lotito a decidere per il terzino

In virtù di ciò, uno dei calciatori che potrebbe essere ceduto è Luca Pellegrini: il terzino sinistro ha giocato poco sotto la corte di Maurizio Sarri, probabilmente per il poco tempo avuto per ambientarsi. Negli ultimi scorci della stagione, infatti, l’ex giocatore della Juventus ha iniziato ad avere più minuti, convincendo il tecnico toscano. Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Radiosei, Claudio Lotito sarebbe pronto a chiedere uno sconto sui 15 milioni di euro pattuiti a gennaio.