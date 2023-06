Calciomercato Lazio, a Sarri piace il centrocampista: le ultime

La Lazio comincia a muoversi sul mercato per sistemare e preparare la rosa del futuro. A prescindere da chi sarà il nuovo ds, Sarri pensa intanto a fare una lista di giocatori a cui si potrebbe pensare. Lotito è con il mister, perciò, farà in modo di accontentare le richieste del tecnico toscano.

Lazio, Pereyra nuovo obiettivo

Roberto Pereyra ha deciso di lasciare l’Udinese e da tempo ha comunicato al club friulano che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Il centrocampista argentino, dopo tre stagioni positive in bianconero, è alla ricerca di una nuova avventura in Italia.