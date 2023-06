Calciomercato Lazio, dall’Inghilterra sicuri: il centrocampista verso la Serie A

Tanti i cambiamenti che ci sono stati in casa Lazio. L’addio di Tare è solo l’ultimo di una rifondazione scritta da Maurizio Sarri che cercherà in ogni modo di far crescere il club. Si parla anche di un ritorno di Angelo Peruzzi per una supervisione in più, ma la notizia davvero davvero clamorosa arriva dall’Inghilterra ed a confermarla è il quotidiano The Sun.

Lazio, Sarri vuole Jorginho

La Lazio segue Jorginho e sogna il suo ritorno in Italia per alzare il tasso tecnico della rosa in vista della prossima Champions League. Secondo i media inglesi ci sono anche altre due squadre italiane: il Napoli e il Milan seguono il campione d’Europa, ma i biancocelesti possono contare sulla carta Sarri.