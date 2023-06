Calciomercato Lazio, per il centrocampo si cerca in Belgio | I dettagli

Calciomercato Lazio, Diop nel mirino

Nuovo nome per il centrocampo biancoceleste del futuro. La società laziale avrebbe messo nel mirino il regista classe 2003, in forza allo Zulte Waregem, squadra belga, Pape Demba Diop. A riportare la notizia è il quotidiano romano Il Messaggero, la Lazio vorrebbe prendere il calciatore, dotato di buone capacità tecnica e gioco nello stretto.

Diop, i numeri del centrocampista

Arrivato nel settembre del 2022 dal Diambars, società senegalese, il calciatore ha totalizzato due presenze con la maglia dello Zulte Waregem (una in campionato e una in coppa di Belgio). Nel corso della stagione, il centrocampista è stato girato in prestito allo Jong Esseve, squadra di seconda divisione belga (5 presenze).