Calciomercato Lazio, primi contatti per l’attaccante | I dettagli

Dirigenza biancoceleste in Francia per Milik

Calciomercato Lazio, incontro con il Marsiglia per Milik

Il mancato riscatto di Arkadiusz Milik da parte della Juventus ha aperto ad un forte interessamento da parte della Lazio, ancora a caccia di un vice-Immobile per la prossima stagione. L’attaccante polacco, in prestito ai bianconeri durante la stagione appena terminata, è tornato a Marsiglia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’interessamento della Lazio, soprattutto negli ultimi giorni, si sarebbe intensificato. Infatti, la società biancoceleste avrebbe incontrato la dirigenza del club francese per discutere del destino dell’attaccante polacco.

Milik, prima scelta come vice-Immobile

Sarri ha sempre apprezzato le doti del polacco, già allenato dal tecnico durante l’esperienza al Napoli. Milik è la prima scelta come vice-Immobile per l’attacco biancoceleste del futuro. Lotito vorrebbe accontentare il tecnico toscano portando alla sua corte la punta ex Juventus. Tuttavia, il Marsiglia chiede 12 milioni di euro, ma la Lazio potrebbe rilanciare, ottenendo un piccolo sconto.