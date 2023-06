Calciomercato Lazio, tra rinnovi e addii: ecco chi lascerà i biancocelesti

Uno dei nodi che la Lazio deve risolvere riguarda quello dei giocatori in scadenza. I biancocelesti dovranno fare un grande lavoro per quel che concerne la situazione contrattuale di 5 calciatori, il cui contratto scadrà alla fine del mese di giugno.

Calciomercato Lazio, ecco chi rinnova e chi parte

La dirigenza biancoceleste ha le idee ben chiare ed è già in trattativa per la permanenza di alcuni giocatori, e per l’addio di altri. I giocatori in scadenza sono Pedro, Durmisi, Radu, Pellegrini e Romero.