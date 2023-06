Calciomercato Milan, i rossoneri pensano a Dallinga come vice Giroud

Secondo il Guerin sportivo il Milan starebbe guardando in Francia per l’acquisto di un centravanti. Secondo il periodico, i rossoneri starebbero infatti puntando Thijs Dallinga, classe 2000 del Tolosa (di proprietà proprio della holding fondata da Gerry Cardinale).

Calciomercato Milan, trovato il vice Giroud

L’olandese è stato fondamentale per la salvezza del club francese in questa stagione, realizzando 18 goal in 37 presenze e vincendo, tra le altre cose, la Coppa di Francia, primo trofeo nella storia dei Violets. Cresciuto nelle giovanili dell’Emmen, in Olanda ha inoltre giocato per il Groningen e l’Excelsior prima di trasferirsi nella Ligue 1. I rossoneri sono alla spasmodica ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Olivier Giroud, soprattutto dopo gli addii di Origi ed Ibrahimovic. L’opzione Dallinga, dunque, sembra abbastanza concreta.