Calciomercato Milan, il rinnovo che dovrebbe far desistere i blues

Il Milan al netto degli addii di Maldini e Massara, continua imperturbabile il suo cammino di costruzione per la squadra del futuro. Tanti i punti da analizzare. Bisognerà necessariamente esser più competitivi. Dovrà essere rinforzato il reparto offensivo, in virtù del fatto che la leggenda Ibrahimovic ha ormai chiuso la sua strepitosa carriera, il francese Giroud non è più un giovanotto, almeno calcisticamente parlando ed il solo Rafael Leao non potrà prendersi il carico di responsabilità dell’intero attacco per una stagione lunga e combattuta. C’è poi il discorso rinnovi. Non pochi ma forse quello che richiede una maggiore attenzione riguarda il portiere Maignan, autentico baluardo difensivo corteggiato spasmodicamente dagli inglesi del Chelsea.

Calciomercato Milan, le cifre e i dettagli di un ipotetico rinnovo

Mike Maignan è attualmente uno dei pezzi da novanta della squadra rossonera. L’ex Lille ha attirato su di sé le attenzioni del Chelsea che, stando a quanto sembra, sarebbe pronta a tentare l’assalto per aggiudicarselo. Il Milan dal canto suo conosce benissimo l’importanza che il ventisettenne francese ricopre per la squadra. Oltre ad essere una garanzia tra i pali, infonde anche sicurezza all’intero reparto arretrato. Sarebbe dunque pronta una proposta di rinnovo quinquennale a 5 milioni netti a stagione, cosa questa che dovrebbe far gettare la spugna alla squadra allenata da Pochettino. Inoltre le rispettive volontà di proseguire insieme anche nel prossimo futuro da parte del portiere e della società, dovrebbero mettere a tacere una volta per tutte gli interessamenti dei blues, i quali si ritroverebbero obbligati a virare i loro radar verso Onana, altro osservato speciale della società di Todd Boehly.