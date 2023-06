Calciomercato Milan, Pioli può sorridere | Il giocatore vuole la Champions League

Il Milan è alle prese con gli assalti delle big europee ai suoi gioielli: dopo il rinnovo di Leao, i giocatori più ambiti sono senza dubbio Mike Maignan e Theo Hernandez, con il portiere francese finito nel mirino del Chelsea.

Calciomercato Milan, dalla Francia sicuri: Maignan rifiuta il Chelsea, vuole giocare la Champions

Come riportato da Footmercato, il Chelsea ha contattato il Milan per Mike Maignan. Il club inglese ha formulato una prima offerta, respinta però dal Diavolo. Il portiere francese, inoltre, non gradisce la destinazione londinese visto che il Chelsea il prossimo anno non giocherà le Coppe europee.