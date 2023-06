Calciomercato Milan, sicura la cessione di un esterno d’attacco

Il Milan, dopo il ritorno al Real Madrid di Brahim Diaz, potrebbe perdere un altro pezzo in attacco: il prolungamento di Rafael Leao mette al sicuro Pioli dalle sirene di mercato, sebbene un ulteriore cessione potrebbe essere perfezionata nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, uno tra Messias e Saelemaekers verrà ceduto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sulla fascia destra d’attacco uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers andrà con ogni probabilità in un’altra squadra. Non è un mistero che i rossoneri stiano cercando rinforzi anche in quella zona di campo, con il nome di Marcus Thuram a parametro zero come prima scelta.