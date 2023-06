Milan, Canovi perplesso: “Scamacca riesce a reggere certi contesti?”

Il Milan, dopo gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, si prepara alla rivoluzione dirigenziale per programmare la prossima stagione: i rossoneri, infatti, hanno bisogno di intervenire sul mercato per rinforzare il proprio organico ed evitare un’altra annata, come l’ultima appena conclusasi, di sofferenza.

Milan, le parole di Canovi

In virtà di ciò, Dario Canovi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan News in merito alla stagione del Milan e sugli investimenti fatti: “Per me il Milan non ha sbagliato a investire su De Ketelaere. Ma, in generale, mi aspetto che RedBird operi nello stesso modo, ovvero investimenti su calciatori giovani, per creare una base longeva nel tempo“. Il procuratore, inoltre, ha parlato anche di Scamacca, accostato ai rossoneri: “Io so che Scamacca è ben visto da tanti club, non solo dal Milan. E’ un giocatore interessante, ma abbiamo capito quale è il suo vero ruolo? Inotlre, ha la personalità per reggere certi contesti?”.