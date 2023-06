Calciomercato Roma, futuro in Arabia per Dybala? Il procuratore chiarisce le voci

L’Arabia Saudita sta tentando molti giocatori con le infinite possibilità economiche di cui può disporre: dopo gli ingaggi di Benzema e Kantè, anche la Roma potrebbe vedere un proprio giocatore cedere alle lusinghe dei contratti milionari proposti, ovvero Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, il procuratore di Dybala Jorge Antun risponde alle voci sull’argentino

Come riportato da LaRoma24.it, l’agente di Paulo Dybala Jorge Antun ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in merito al futuro del suo assistito, nello specifico su alcune voci recenti che lo accostavano al campionato arabo: “Paulo non ha parlato con nessuno e non ho ricevuto chiamate o offerte dai club sauditi. Ho il compito di ascoltare i club interessati a Dybala e il giocatore è in vacanza”.