Calciomercato Roma, il centrocampista del PSG andrà via: Tiago Pinto riflette

Dopo i colpi Aouar e N’Dicka, la Roma tenterà almeno un altro grande colpo per consegnare a Mourinho una squadra in grado di competere su tutti i fronti. Secondo quanto riferito dalla trasmissione Te la do io Tokyo, ai giallorossi sarebbe stato proposto un centrocampista del PSG. Si tratta di Renato Sanches che è in uscita dal club parigino e cerca una grande piazza sul quale rilanciarsi.

Altri due club interessati al portoghese

Tiago Pinto farà le sue valutazioni sul giocatore portoghese ma deve stare attento alle sirene turche. Sul centrocampista, infatti, ci sarebbe il forte interesse di Fenerbahce e Galatasaray. Vedremo se la Roma sarà disposta a fare un piccolo sacrificio per arrivare a Sanches.