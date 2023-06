Calciomercato Roma, il Sassuolo preme per il giocatore: Pinto ci pensa

La Roma pensa al mercato estivo e comincia a muovere i primi passi per il futuro, e lo fa cominciano a vendere gli esuberi. La prima trattativa è in corso con il Sassuolo per il talento dei giallorossi. I due club avrebbero trovato l’intesa per il passaggio del giocatore, Cristian Volpato, però, vuole certezze sulla titolarità nella prossima stagione.

Roma, il giocatore indeciso sulla destinazione

Il DS neroverde, Carnevali, sta provando a convincerlo della bontà della scelta, fornendogli alcune garanzie per la prossima stagione. Cristian ha intenzione di mettersi in mostra per procurarsi un ruolo da protagonista nella squadra di Dionisi.