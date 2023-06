Calciomercato Roma, occhi sul terzino del Real Madrid | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Roma, Odriozola andrà via dal Real

Alvaro Odriozola, terzino del Real Madrid, in scadenza a giugno 2024, non sembra rientrare nei piani di Carlo Ancelotti. Infatti, il calciatore ha trovato pochissimo spazio nel corso della stagione, collezionando solo 6 presenze complessive: 3 in Liga, 1 in Copa del Rey e 2 in Champions League. La conferma di Ancelotti alla guida dei Blancos, mai stato in discussione, allontana il calciatore spagnolo dal Real Madrid.

Odriozola, lontano il ritorno al Real Sociedad

Dunque, il terzino cambierà aria nel corso del mercato estivo. Secondo quanto riportato da Defensa Central, l’arrivo di Hamari Traoré, a parametro zero, al Real Sociedad, ostacolerebbe il ritorno a San Sebastian del calciatore ex Fiorentina. La situazione di Odriozola, già accostato in passato alla Roma, potrebbe offrire ai giallorossi una grande occasione di mercato, soprattutto in virtù della possibile cessione di Karsdrorp.