Calciomercato Roma, sfuma l’occasione in attacco: PSG alla finestra

La Roma parte subito forte, riguardo al mercato, ufficializzando il neo acquisto Aouar proveniente da Lione. Pinto, però, è solo all’inizio del lavoro che dovrà svolgere. Infatti, tra i tanti compiti, si è aggiunto quello di trovare un sostituto di Tammy Abraham, infortunatosi nell’ultima di campionato e tornerà solo nel 2024. Perciò il portoghese aveva pensato ad un valido sostituto che, però, rischia di sfumare.

Roma, il PSG piomba su Zaha

Uno degli obiettivi della Roma era Wilfried Zaha, attaccante ivoriano in scadenza con il Crystal Palace. A quanto pare, i giallorossi non hanno mai affondato il colpo aspettando che il giocatore andasse in scadenza, per poi prenderlo a parametro zero. Ma nelle ultime ore pare il PSG si sia inserito nella corsa al giocatore e d ovviamente potrebbe avere la meglio.