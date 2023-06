Calciomercato Roma, un difensore vicino all’addio: ci pensa il Tottenham

La Roma, dopo la sconfitta in Europa League contro il Siviglia, che ha sancito la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League da parte del club capitolino, sta programmando la prossima stagione: il primo acquisto è stato Houssem Aouar, svincolatosi dal Lione, mentre entro il 30 giugno i giallorossi dovranno incassare circa 40 milioni di euro per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.

Roma, Ibanez corteggiato dal Tottenham

In virtù di ciò, uno dei calciatori che ha mercato è Roger Ibanez, il quale, dopo essersi reso protagonista in maniera negativa in alcune occasioni nella stagione appena terminata, non è incedibile per la Roma. Sul difensore, secondo quanto riportato dall’Ansa, ci sarebbe il Tottenham, che dopo l’addio di Lenglet sta cercando un centrale da affiancare a Romero e Dier: gli Spurs, però, nonostante l’interessamento per il numero 3 giallorosso, ancora non presentano un’offerta ufficiale.