La Roma ha il sì di Scamacca | Blitz di Tiago Pinto

La Roma ha fretta e spinge per l’arrivo di Gianluca Scamacca in prestito. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’, Tiago Pinto volerà a Londra nelle prossime ore e incontrerà tra giovedì e venerdì gli agenti del centravanti del West Ham.

Il club giallorosso ha avuto l’ok di Scamacca e il gm portoghese vuole affrettare l’affare per anticipare la concorrenza di Milan e Inter, che sono alla ricerca di un’alternativa per Giroud e Dzeko.