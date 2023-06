Roma, le prime parole di Aouar: “E’ il giusto progetto per me”

Dopo aver perso contro il Siviglia la finale di Europa League, la Roma starebbe programmando la prossima stagione: non si fermano, infatti, le voci sul calciomercato della società giallorossa, che, in vista della prossima stagione, vorrebbe dare a Mourinho una squadra in grado di lottare per ogni obiettivo. Il primo rinforzo è quello di Houssem Aouar, centrocampista svincolatosi dal Lione e preso a parametro zero dal club capitolono.

Roma, le parole di Aouar

Appena ufficializzato il trasferimento, il centrocampista ex Lione, Houssem Aouar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Roma: “Sono contento molto felice di firmare con la Roma perchè è un grande club con una grande storia. Adesso sono giallorosso e sono pronto. Ho scelto la Roma perchè per me è il giusto progetto con tanti grandi giocatori qui, è una grande squadra, i tifosi sono unici: per me il giusto progetto perchè è un grande Club con una grande storia. Ho parlato con la Roma un anno fa e la Roma e Tiago Pinto hanno mostrato sempre un grande interesse verso di me, quindi la decisione è stata facile”. In merito a José Mourinho, il centrocampista francese ha affermato :“È un onore per me. Il mister ha una grande storia, vince sempre. Ha una mentalità vincente, questo mi piace e può aiutarmi molto”. Sul campionato italiano, invece, Aouar ha espresso la propria opinione “Ho esperienza in Europa. Il calcio italiano è molto tattico, tecnico e intenso. È anche molto equilibrato, ci sono grandi squadre diverse che lottano per la Champions. Sono pronto”.