Coppa Italia 2023/2024: possibile derby della Capitale nei quarti

Il regolamento della Coppa Italia ha durata triennale e visto che sono passate solo due stagioni da quando è stato stilato, ciò vuol dire che sarà valido anche per la prossima stagione. La competizione prevede 8 club che partono dai preliminari, 28 che subentrano ai trentaduesimi e le rimanenti 8 che cominciano direttamente dagli ottavi di finale. Per gli accoppiamenti non si seguirà il sorteggio ma ci si baserà su un ranking dove la vincitrice della Coppa Italia avrà il numero 1 (Inter) mentre per le altre si seguirà il posizionamento in classifica. Ecco il ranking completo:

1 Inter (vincitrice Coppa Italia)

2 Napoli (Campione d’Italia)

3 Lazio (2ª classificata in Serie A)

4 Milan (4ª classificata in Serie A)

5 Atalanta (5ª classificata in Serie A)

6 Roma (6ª classificata in Serie A)

7 Juventus (7ª classificata in Serie A)

8 Fiorentina (8ª classificata in Serie A)

Gli eventuali accoppiamenti per i quarti

Una volta messo in ordine il ranking, arriva il momento di stilare gli abbinamenti in base allo schema 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Ecco quindi i possibili accoppiamenti per i quarti di finale:

Inter-Fiorentina

Milan-Atalanta

Napoli-Juventus

Lazio-Roma

Due sfide di grandissimo livello quelle che vede affrontarsi prima Napoli contro Juve e soprattutto il Derby della Capitale che vede Sarri contro Mourinho.